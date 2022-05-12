Глава ЛНР Пасечник: в мае 2014 года мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией

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12 мая 2022, 17:11

Леонид Пасечник, Alexander Rekun/ Global Look Press

Жители Луганской Народной Республики вместе с руководством страны определят решение о вхождении в состав Российской Федерации. Такое заявление на праздновании Дня республики 12 мая сделал глава государства Леонид Пасечник в разговоре с журналистами.

«Безусловно, мы вместе это решим, вместе с народом. Хотя свое решение мы приняли еще в мае 2014 г., когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории. Это первая задача, которая перед нами стоит», − приводит слова Пасечника ТАСС.

Как известно, ЛНР была провозглашена 7 апреля 2014 года, в мае того же года республика вместе с ДНР объявила о независимости от Украины после соответствующего референдума. На протяжении восьми лет ни одна страна ООН не признавала суверенитет ДНР и ЛНР, параллельно самопровозглашённое правительство Украины начало боевые действия против Донбасса, объявив жителей региона «сепаратистами».

Ранее сегодня российский президент Владимир Путин поздравил в четверг, 12 мая, главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и народ молодой страны с национальным торжеством. Он выразил уверенность, что общими усилиями Москва и Луганск смогут защитить суверенитет и вернуть территориальную целостность ЛНР.