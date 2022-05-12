Вице-премьер Сербии назвала Россию «угрозой свободной Европе»

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12 мая 2022, 16:03 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сербский вице-премьер Зорана Михайлович назвала Россию «угрозой свободной Европе». А президент Александр Вучич и премьер Ана Брнабич упрекнули Кремль в ослаблении сербской позиции по Косово. При этом Белград хочет договориться с Москвой о новых поставках российского газа по приемлемой для Сербии цене.



«Поражает, что идее свободной и единой Европы сегодня угрожает страна, которая принесла самую большую жертву в борьбе с фашизмом. Поэтому всем нам в Европе необходимо единство, чтобы остановить войну, и нужна солидарность, чтобы помочь тем, чьи жизни оказались под угрозой», — написала по случаю 9 мая вице-премьер Сербии на сайте Министерства энергетики. Она добавила, что Сербия «будет ускоренным темпом двигаться к своей цели — членству в ЕС».



Александр Вучич отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина по Косово «ухудшило положение Сербии». Напомним, что на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в конце апреля Владимир Путин сослался на решение Международного суда ООН, признавшего суверенитет Косово, как на прецедент для признания независимости ДНР и ЛНР.



«Все европейские лидеры сообщили мне, что Путин в общении с ними настаивал на косовском прецеденте. Не думаю, что Россия признает Косово, но давление на нас возрастет. Теперь Запад потребует от Сербии скорейшего признания независимости Косово, чтобы парировать аргументы Путина и сказать, что Косово и Украина — это разные случаи», - пояснил Александр Вучич.



По поводу возможности введения Сербией санкций против России он высказался следующим образом:



«В международной политике не существует дружбы, вечны лишь интересы».



В то же время на Западе считают ненормальной ситуацию, когда Сербия остается единственной среди членов и кандидатов в члены ЕС страной, не примкнувшей к антироссийским санкциям.



С резким заявлением выступил член руководства пропрезидентской Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз:

«Сербия должна быть частью современного, свободного, демократического, технологически прогрессивного евроатлантического мира. Все остальное — ложь и обман. Граждане нас поймут. Выбор — между нашим местом в Европе и азиатским деспотизмом, где доминируют отсталость и бедность».



В свою очередь, российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что РФ Косово не признает:



«Нет и не может быть никаких изменений позиции РФ по косовскому вопросу».



Александр Вучич в обращении к нации пояснил, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины, но против антироссийских санкций.



Известно также, что конце мая истекает срок соглашения, по которому Белград получает газ из РФ по льготной цене $270 за 1 тыс. кубов, хотя в Европе она намного выше.



