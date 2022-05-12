Политолог Аслан Рубаев: «Мы видим, как уничтожается Европа, как борцы за мир и свободу накачивают оружием Украину»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 мая 2022, 12:16

Фото: соцсети

Аслан Рубаев считает, что США и НАТО развязывают Третью мировую войну. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».



«Сегодня Россия, Китай, Индия - страны, которые не хотят войны. Коллективный Запад, в частности, страны НАТО и США намерено делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Интерес в этом видят только США. Они на этом хотят только лишь заработать и укрепить свои позиции. Сегодня мы видим, как уничтожается Европа, как борцы за мир и свободу накачивают оружием Украину».

«Действительно, Россию сейчас всеми силами втягивают в войну. Я вижу аналогию с Первой мировой войной. Сейчас ситуация складывается напряженным образом. Я думаю, как только будут полномасштабные успехи на украинском фронте, нам нужно ожидать каких-либо провокаций. Возможно, это будет открытие второго фронта для России через Польшу или через страны Центральной Азии. После 24 февраля возможно все, поэтому я бы держал руку на пульсе, и всему человечеству и Китаю, и Индии, странам Азии и Африки, европейским странам нужно призвать США и НАТО к сдержанной политике, так как они развязывают Третью мировую войну».



Ранее Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что накачивание странами НАТО Украины оружием и проведение учений у границ РФ повышают вероятность прямого конфликта альянса с Россией.