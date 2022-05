Никто не останется в стороне

Аргументы Недели → Политика 13+

12 мая 2022, 11:39 Валерий Ширяев

Фото: Global Look

Мы предлагаем исследование, основанное на мнениях осведомленных источников в военной среде и открытых данных о ходе спецоперации на Украине, ее перспективах, сравнительном анализе с подобными операциями НАТО.

Вся риторика СМИ и официальных лиц, а также начальное движение войск указывали, что расчет был сделан на победу в кратчайшие сроки. Утвердилось мнение, что мы бровью поведём - ВСУ разбегутся, и население встретит российскую армию с цветами. Сейчас уже окончательно ясно, что темп продвижения войск резко снизился, фронт практически встал. Уже и президент Белоруссии Лукашенко сообщил Associated Press, что спецоперация затянулась.

Историки дадут ответ, что легло в основу исходных ошибок.

Мы вступили в самый масштабный вооруженный конфликт эпохи победивших социальных сетей и всеобщего интернета. В результате по Земному шару катится невиданная в истории информационная война всех со всеми. Крупнейшие страны начали регулировать контент законодательно, в том числе, контролируя рынок. Распространение дезинформации стало формальной основой знаменитого закона о фейках, принятого правительством России. Индустрия масс-медиа первая начала жить по законам военного времени.

Дальнейшее ухудшение обстановки может привести к разрушению репутации России и усилению поддержки ВСУ со стороны стран НАТО. Поставки оружия Украине не просто вселяют уверенность в противника: военные действия все больше перекидываются на нашу территорию. Уже происходят обстрелы и осуществляются диверсии в Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской, Воронежской областях и в Крыму. Военные поставки со стороны НАТО вполне могут увеличить масштабы атак на территорию России, тем более, что решимости украинцам и так не занимать.

Целью операции объявлен контроль над Донбассом и всем побережьем Черного моря вплоть до Приднестровья. В политической повестке также появился контроль над поставками продовольствия и морскими перевозками. В сложившейся ситуации без привлечения серьезных резервов, которые в первоначальный план операции вообще не были заложены, уже не обойтись. По единодушной оценке наших источников, сегодня группировка ВС РФ ведет на Украине фронтовую операцию. Ей "уже вчера" был необходим оперативный резерв как минимум в составе дополнительной армии.

Существует несколько вариантов решения этой теперь уже всем очевидной проблемы. Правительство России не хотело бы объявлять войну: это грозит невиданными и не прогнозируемыми рисками. Тогда как решать возникший вопрос: привлекать добровольцев или мы хотим привлечь третий мир?

Россия не должна исключать любой вариант - брать в долг финансовую поддержку и вооружение, "вербовать" личный состав, в том числе и за рубежом - максимально возможное количество личного состава! Сегодня ясно: мы ведем прокси-войну с НАТО, мир практически на пороге третьей мировой войны, и никто не сможет отсидеться и остаться в стороне. Это коснется всех. Поэтому настало время трезво оценить реальность, подготовиться к тому, что придется защищаться. Лучше уже сейчас подумать и, возможно, "всей страной" обратиться к правительству с призывом привлечь третью силу.

Ты помнишь, как все начиналось

За период с 2016 по 2021 гг. на Донецком и Луганском направлениях ВСУ создали объединенную группировку войск, поддержанную артиллерией и авиацией. Она предназначена для решения широкого круга задач и способна эффективно вести наступательные, оборонительные и гибридные военные действия. В зоне ОСС находилось до 500 танков, более 1500 легкобронированных машин, около 2000 самоходных и буксируемых артиллерийских установок и минометов, 550 систем РСЗО, 42 истребителя, 45 штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков, а также 34 ударных вертолета. Из 120 000 военнослужащих ВСУ, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии и полиции в Донбассе в ударную группировку выделили до 76 000 человек. При этом основная часть сил была сосредоточена на направлениях предстоящих ударов в ходе планируемого наступления на ЛДНР.

По консенсусному мнению разведки НАТО, военных экспертов России и Украины, численность группировки ВС РФ на границах Украины на 24 февраля составляла не более 140 000 человек. Спецоперация началась не мгновенно, ей предшествовали три месяца непрерывных маневров группировки ВС РФ на границах Украины, происходивших на фоне чрезвычайно интенсивных переговоров с США и НАТО - президент Путин и МИД РФ требовали гарантий невступления Украины в НАТО. При этом, с самого начала в западную прессу попала карта предполагаемой операции России, составленная разведками НАТО. В дальнейшем ход спецоперации в основных чертах совпал с этой картой вплоть до использования территории Белоруссии (в отсутствие юридического обеспечения оно считалось маловероятным).

Невиданный в современной военной истории факт обнародования подробного плана за три месяца до наступления должен еще получить свою оценку в будущих исследованиях историков. Можно предположить, что план намеренно довели в ходе переговоров до США, демонстрируя последствия отказа от нейтрального статуса Украины – в этом есть своеобразная историческая параллель с князем Святославом, заранее и с неколебимой уверенностью в победе объявившего хазарам "Иду на вы".

Именно благодаря этой странной утечке даже накануне 24 февраля множество экспертов в России и за рубежом считали подобный план невыполнимым: группировка на границах Украины по составу и средствам была явно недостаточна для достижения заявленных целей. Считалось, что маневры - лишь инструмент давления на партнеров по переговорам. Об этом писал Institute for the Study of War, группа американских и украинских военных аналитиков в Киеве, военные источники европейских СМИ.

Я, как и все они, полагал, что не имея сил на взятие нескольких миллионных городов, ВС РФ войдут в Донецкую и Луганскую области по договору о военном сотрудничестве и гарантируют таким образом невступление Украины в НАТО на долгий срок. То есть все сомневающиеся исходили из гипотезы о таких замыслах руководства России.

Надо признать, что план удался блестяще: оперативная внезапность была достигнута. Бесконечные маневры превратили опасения в рутину, начало спецоперации стало полной неожиданностью даже для тех, кто ее ожидал. Характерный нюанс: большинство российских олигархов не вывели свои яхты в спасительные нейтральные воды, они в большинстве были арестованы у европейских причалов. А ведь эти люди добросовестно берегут собственность и капиталы - в их распоряжении подразделения испытанных аналитиков для прогноза ситуации. У журналистов таких ресурсов нет.

Опыт «королей пустыни»

Тем не менее, фундаментальное противоречие между грандиозностью задачи - занять не менее половины территории Украины со многими городами-миллионниками - и ограниченными возможностями группировки ВС РФ никуда не делось. То, что ВСУ по численности превосходят ее было известно всем. Это положение не изменилось и сегодня.

Изначальные планы России, очевидно, основывались на неоспоримых истинах: полное превосходство российской армии в авиации, средствах ПВО, значительное превосходство в средствах дальнего огневого поражения и РЭБ. На бойцов армейских корпусов ДНР и ЛНР и наши офицеры, и ВСУ нередко смотрели снисходительно, если судить по их комментариям в соцсетях и на форумах. Как показали последующие события, для такого пренебрежения не было никаких оснований: части ЛДНР изначально действовали более грамотно и результативно, чем их коллеги в ВС РФ.

Опыт, полученный нашими войсками в Сирии, также считался преимуществом. И, по моему мнению, именно этот опыт и впечатление от зубодробительных побед США и НАТО в арабских странах после распада СССР, сыграл с нашими военными дурную шутку. Задолго до спецоперации в мире утвердилось убеждение, что наступила новая эра в вооруженной борьбе. Батальонно-тактические группы (БТГр) в операциях 2014-2015 гг. на Донбассе действовали по этим рецептам и нанесли поражение ВСУ под Иловайском и в других местах.

Это были очень динамичные действия на обширной территории с низкой плотностью войск - маневренная война, которая не требует единой линии фронта, так действовали и США! В нашей армии тоже появились взгляды, близкие концепции Колина Пауэлла: задача быстро войти, осуществить решительную победу и так же быстро уйти. Об этих изменениях в военном искусстве рассуждали и в академиях. Человеку вообще свойственно абсолютизировать личный опыт. В результате локальные примеры стали абсолютом военной теории.

Первые дни спецоперации виделись наблюдателям так: БТГр стремительно перемещались по огромным территориям, не беспокоясь о безопасности своих флангов, а порой и тыла, высаживались крупные десанты. ВС РФ за счет скорости старались преодолеть тактическую зону обороны ВСУ и получить оперативное превосходство. Вот как описывает это Рустем Клупов, бывший начальник разведки Сухопутный войск:

"С вероятностью 50% план мог быть и таким - на первом этапе быстро продвинуться в обход городов. Такова была, кстати, идея Брусиловского прорыва - атаковать на многих направлениях и вводить оперативные резервы туда, где наметился наибольший успех. Например, для отвлечения сил противника от главного участка операции. При этом мы потеряли немало людей, тем более техники. Но историю будет писать победитель. При победе ВС РФ напишут, что этот этап операции был оправдан - то был план, который потом пересмотрели. Такая интерпретация хода боевых действий вписывается в каноны оперативного искусства".

С кем воюем?

Очень скоро выяснилось, что военные действия приобрели совершенно другой характер. Театр военных действий (ТВД) при подготовке операции виделся по-другому, нежели, чем в реальности. Соревнование "кто кого переманеврирует" оказалось чреватым неоправданными потерями, а это уже политический вопрос - операция малой кровью и на чужой территории не должна перерасти во всеобщую мобилизацию.

Судя по прямому призыву президента Путина к украинским военным брать власть в свои руки, расчет делался и на слабую мотивацию ВСУ, противоречия в военно-политическом блоке. Ожидалось как минимум нейтральное отношение населения к нашей армии. При этом о настроениях в украинском обществе, результатах регулярных выборов, социологических опросов можно было прочесть во всех газетах.

Расхождение планов с реальным положением на ТВД - предмет исследования историков в будущем. Но уже сегодня ясно, что именно оно стало причиной заложенных на первом этапе коротких сроков операции.

Возвращение к опыту дедов

Сегодня на наших глазах разрушается авторитет легкомысленной, по моему личному мнению, недоработанной, сырой, без должной апробации в разных условиях идеи мобильной сетецентрической войны. Там подвижные части порхают над неповоротливым противником, ставят его в тупик неожиданными маневрами, лишают связи с командованием средствами РЭБ, наносят с огромных дистанций удары по абсолютно достоверным данным разведки, не волнуются о защите тылов и коммуникаций. Это мечта цивилизованного военачальника.

В действительности же после Второй мировой войны ни СССР, ни Россия не вели боевых действий подобной интенсивности и масштаба. Ни Корейская, ни Афганская, ни чеченские войны не могут и близко быть предметом сравнения с СВО. Российская армия проводит операцию в масштабах фронта, если применять привычные военным термины. Расход боеприпасов, масштабы боевого применения сил и средств, использование самых современных инструментов и технологий вооруженной борьбы, очень быстрое накопление уникального опыта - ничего подобного мир не знал. Нет сомнений, что сотрудники генеральных штабов НАТО и Китая сегодня лихорадочно анализируют вал поступающих данных. И мотают на ус чужие ошибки.

Только теперь стало понятно, что американская концепция войны реализуется так, как задумано, при одном обязательном условии - заведомом превосходстве над противником по всем параметрам. Такими противниками были заржавевшая мирная армия Украины, не верившей в войну еще весной 2014 г., или готовые в любой момент разбежаться солдаты Саддама. Но жизнь показывает, что будущие гипотетические сражения армии США в России могут обернуться крахом теории. Все пойдет совсем не так легко и быстро, как в Ираке.

Когда противник оказывает волю к сопротивлению, уходит в города и поселки, зарывается в землю, быстро налаживает доставку боеприпасов гражданским транспортом, переходит к засадам и наносит удары на основе самых актуальных данных разведки НАТО - у российского командования тоже должна наступить новая жизнь. Судя по комментариям в СМИ и соцсетях, многие из высших военачальников этого не осознают. Довоенная жизнь кончилась не только для Набиуллиной и бизнеса, она кончилась для всей России.

Где мы теперь?

Пока для всех очевидно лишь одно - фронт практически встал, ситуация неопределенная. Соотношение сил и средств ВС РФ и ВСУ сегодня весьма отличается от положения 24.02.2022, описанного в доступных исследованиях. Оборонительная группировка ВСУ в Донбассе (не считая созданного оперативного резерва в районе Павлограда) может насчитывать до 40 000 чел., около 240 танков, более 700 легкобронированных машин, до 500 артиллерийских установок, более 200 систем РСЗО. Возможно применение отдельных самолетов, БПЛА и вертолетов для выполнения специальных задач. Запасы боеприпасов, ГСМ и МТС в значительной мере истощены, их восполнение затруднено.

Между тем, согласно последним исследованиям, в том числе на основе анализа захваченных в ходе боевых действий документов ВСУ и допросов пленных, численность украинской группировки может достигать уже 300 тысяч человек. Однако значительная часть их относится к территориальной обороне, только что указом Зеленского получившей возможность участвовать в боевых действиях за пределами мест формирования. Количество иностранных добровольцев и наемников нашими источниками оценивается скромно - не более 2000. Украинские чиновники говорили о 16 тысячах, однако речь шла лишь о желающих повоевать.

Впереди четвертая волна мобилизации на Украине. Сначала были призваны все служившие в армии до 40 лет, потом те, кто служил до 2014 года. По третьей волне забрали граждан, окончивших военные кафедры вузов. На очень многих участках ВСУ имеют перевес в личном составе. Но, учитывая слабую подготовку мобилизованных, считаю правильным оценивать соотношение военнослужащих противоборствующих сторон как равное.

Сегодня в украинском сегменте медиаполя активно раскручивается тема предстоящего контрнаступления ВСУ. Однако для контрудара ВСУ необходимо иметь свежие резервы, а также остановить противника, нанести ему огневое поражение, лишить резервов для реагирования. Очевидно, что сегодня ни на каком участке, ни в каком объеме войска РФ не позволяют ВСУ создать условия для проведения контрудара. Президент Украины Зеленский сообщил, что группировка ВСУ в Донбассе насчитывает 44 000 человек, хотя изначально называлась цифра 76 000 (лишний повод задуматься о цифрах потерь). На самом деле украинские военные понимают, что имеют преимущество, пока находятся в укрепрайоне.

К тому же выход из окружения чреват большими потерями. В боевом уставе эти действия рассматриваются как самый сложный вид боя. Для него необходимо организовать маневренную оборону, а это возможно сделать исключительно на исправной технике. При этом войска ЛДНР не дают донецкой группировке ВСУ оторваться, они постоянно ее преследуют.

Сегодня не допустить прорыва войск России и ЛДНР тактической зоны обороны в Донбассе - главная задача ВСУ. Полное превосходство ВС РФ в воздухе они частично компенсируют хорошим инженерным оборудованием позиций и асимметричными действиями: активной работой малых тактических подразделений под видом гражданских лиц на гражданском транспорте с широким применением противотанковых средств и ПЗРК. Для отвлечения резервов ВСУ пытаются создать зону активных действий на границах России и Белоруссии атакуя гражданские и плохо прикрытые военные объекты в приграничной полосе.

Участие НАТО в конфликте

По имеющимся оценкам, активная поставка тяжелых вооружений НАТО расширится до партий на 20 миллиардов долларов. После принятия закона "о ленд-лизе" начнется бесперебойное снабжение Украины западной боевой техникой и вооружением по мостам через Днепр.

Среди ожидаемого вооружения - дальнобойные высокоточные ракеты ATACMS, которые поражают цели на дальности до 300 км. Они станут более серьезной угрозой для военной инфраструктуры на территории России, чем ставшая уже привычной "Точка-У". В сочетании с высоким качеством данных разведки и целеуказания, которыми НАТО днем и ночью обеспечивает ВСУ, военные действия вполне могут стать в приграничных с Украиной областях РФ явлением постоянным и привычным.

Масштабы боевых действий расширяются и перешагивают границы. Обострение в Приднестровье, чрезвычайная военная активность Польши на границе, анекдотическое, но от этого не менее опасное минирование международных вод в Черном море, использование авиацией ВСУ баз НАТО, полеты самолетов и БПЛА разведки НАТО по границам зоны конфликта - все это признаки интернационализации конфликта, о которой мало кто думал 24 февраля. Прокси-конфликт НАТО с Россией пока не вылился в настоящие боевые столкновения. Но грань эта истончается на глазах, и они уже не выглядят как нечто невозможное. На такую вероятность особого внимания при планировании, очевидно, не обращали: видимо, полагали, что ВС РФ опередят ситуацию, и развернуть помощь НАТО не успеет.

Глава Пентагона Остин считает, что Россия уже ослаблена до такой степени, что не может больше делать то, что она делала во время первого этапа СВО. Пресс-секретарь Белого дома Псаки позже подтвердила, что слова Остина отражают позицию администрации президента США. Европа и США прощупывают возможность полноценной военной помощи Украине, например, участие в экипажах сложной военной техники.

В ответ на такие демарши руководство России делает намеки, которые мировая пресса и политики интерпретируют как вероятность применения тактического ядерного оружия, если ситуация станет отчаянной. Все это следствие все той же исходной нехватки сил и средств российской группировки: купировать угрозу ввода войск НАТО на Украину Россия наличными конвенциональными средствами не может. А объявление мобилизации невозможно по политическим причинам. Рассмотрим их вкратце.

База поддержки

Сам термин "специальная военная операция" подразумевает, что военные действия будут вестись силами армии мирного времени, как во время Афганской войны. В результате граждане России невольно присваивают в своем сознании спецоперации статус ЧС, в котором шли чеченские войны или война с Грузией. Хотя масштабы не сравнимы, пока нет признаков войны, которая пришла в каждый дом.

Ухудшение экономического положения в России связано с санкциями, но они тоже имеют в массовом сознании очень давнюю историю и определенного виновника в лице коллективного Запада. Для констатации неважно, как это было достигнуто, но с самого начала в Российском обществе стала складываться массовая база политической поддержки специальной операции. Согласно опросам Левада-центра на 28 апреля, действия ВС РФ на Украине поддерживали 74% респондентов. Точно такой же уровень поддержки ВЦИОМ зафиксировал в первой половине апреля.

Тем не менее, необходимо учитывать, что в период спецоперации граждане опасаются за судьбу близких, потери работы, перемен к худшему. Искренность их ответов обоснована методиками социологов, но всегда остается предметом сомнений политиков. Историкам хорошо известно, что поддержка военных действий населением часто нестабильна и легко меняется.

По мере ожесточения военных действий в России сложилась еще одна группа влияния, ранее политикой никогда не занимавшаяся - сами участники спецоперации, военные и ветераны войн. Это сравнительно небольшая группа, но ее влияние на общественное мнение в эти дни очень велико. Руководит ими обычная человеческая реакция: если уж начали, то надо доводить до конца.

Военным невозможно объяснить, зачем погибли однополчане, если спецоперацию закончат на исходных позициях. Я лично убедился, насколько сильны эти настроения (особенно после гибели крейсера "Москва") в разговорах со множеством знакомых офицеров. В соцсетях и в Телеграмм-каналах экспертов и ветеранов эта позиция также представлена исчерпывающе: у реально воевавших на Украине генералов, офицеров и солдат настрой решительный.

Президент России и его окружение не могут пойти против таких политических обстоятельств: спецоперация будет продолжаться и в самых крайних условиях. При этом власть должна сохранить начальные условия, которые обрели черты неформального договора с обществом - это не Отечественная война, требующая мобилизации и полноценного призыва. Президент Украины также пользуется поддержкой, настроения украинского общества еще решительнее, а про служащих ВСУ и говорить нечего. Повинуясь этим встречным потокам, политики обречены вести сражение, пока на фронтах не сложится конфигурация, которая перевесит все политические соображения.

Тогда считать мы стали раны

Поскольку одна из целей этого исследования – анализ возможности продолжения спецоперации имеющимися силами, необходимо оценить, как потери ВС РФ меняют ситуацию. Единственный источник, который ежедневно публикует потери России - Генштаб ВСУ. Поскольку я сам многократно присутствовал при составлении отчетов о потерях противника, мнение этой инстанции не могу воспринимать с доверием. Все пороки советской системы "на глазок" мне в этих цифрах очевидны.

По моей оценке, классическое соотношение потерь в наступлении и обороне 1:3 в этой операции другое, оно меньше за счет господства ВС РФ в воздухе и преимущества в огневых средствах. Истинность этой гипотезы будет доказана не скоро, когда данные о потерях станут доступны исследователям. Но косвенно она подтверждается многочисленными сообщениями как от наших военных, так и фото и видеоматериалами в блогосфере об очень большом количестве захоронений погибших военнослужащих ВСУ прямо на местах боев.

Если российская армия в большинстве случаев вывозит павших, которых потом хоронят родители, то ВСУ захоранивает их на месте: украинская военная машина не справляется. Это свидетельствует, помимо прочего, о превышении количества потерь над плановыми. Если они выше того, что армия способна вывезти с поля боя (а вывозят в первую очередь все-таки раненых), то тела начинают захоранивать на месте.

Если рассуждать в сугубо военном русле, забыв об этике мирного времени, потери российской армии, по этому признаку можно оценить как приемлемые - наличными средствами, как и запланировано, павшие и умершие от ран в госпиталях, эвакуируются в Россию.

Если верить ГШ ВСУ, потери российской техники - 25-30%. Мнение другой стороны не представлено, и эти цифры надо разделить надвое (примитивный, но проверенный метод в условиях кампании дезинформации), то есть - 12-15%. Украинская сторона дает такие цифры потерь ВС РФ в живой силе, которые превышают данные российских источников (в том числе независимых от государства) в несколько раз. При оценке их с точки зрения знаний, накопленных военной историей, становится понятна их неадекватность.

Согласно им, общие потери составили уже треть группировки российских войск (эти показатели коррелируются с потерями техники и вооружений в 30%). Но согласно боевым уставам и опыту, при подобных потерях ни одна армия наступать не может. В то время как наступление ВС РФ неуклонно продолжается, судя по все новым видео с захваченными населенными пунктами.

Это явное противоречие - якобы высокие потери и продолжающееся наступление - дискредитирует цифры ГШ ВСУ. Кроме того, есть ротация и восполнение боеготовности. Некорректно считать выбывших как конечные потери подразделений.

Противник начинает отступать при потере более 50% личного состава. Если исходить из актуальных данных, то морские пехотинцы в Мариуполе начали сдаваться при 43% потерь. И это можно считать нормой. По данным самих украинцев на отдельных участках наступления ВС РФ потери ВСУ составили до 40%. Впрочем, военная история знает отдельные случаи, когда обороняющиеся не отступали и при 90% потерь - например, Брестская крепость или 6-я рота в Чечне.

Все части российской армии после реформы, начатой еще в 2008 г. - постоянной боевой готовности. Кадрированных частей, на базе которых разворачивались новые соединения в СССР, у нас нет. 106 дивизия ВДВ после боев под Киевом, в том числе, в Буче, была выведена на восстановление боеспособности и доукомплектована. Очевидно, она выполнила свою задачу, и в планах спецоперации будет использоваться в других местах и с другими задачами - ее вовсе не возвращают на прежнее место. Точно такие же мероприятия были проведены с Таманской и Кантемировской дивизиями, бригадой из Теплого Стана. Их пока даже не видно в сводках.

Таким образом, к изначальной малочисленности группировки ВС РФ добавилось упорное сопротивление ВСУ и отложенные сроки достижения поставленных целей. Сами цели операции официально объявлены не были. Известно лишь, что, как и было показано на картах в западных СМИ, важной целью был Киев – на соседнем аэродроме был высажен крупный десант, ВС РФ заняли часть пригородов.

Блокада была неполная: президент Украины и правительство остались в городе и управляли государством. Опыта штурма такого огромного города в послевоенной истории нет ни у одной армии мира. В конце марта начался отвод войск от Киева, из Сумской и Черниговской областей.

Лишь 22 апреля заместитель командующего ЦВО Рустам Миннекаев официально огласил цели СВО: овладение Донбассом и Южной Украиной с выходом к Приднестровью. На сегодня считается, что это окончательно сформулированные цели.

Однако уже на сегодня длина линии фронта составляет 900 км. И если эти цели будут достигнуты, фронт вытянется на полторы тысячи километров. Нехватка сил, очевидная уже сегодня, явит себя в полном объеме.

Напомню, что на конечном этапе операции по овладению Ираком коалиция США сосредоточила в этой стране, сходной численностью населения с Украиной, более полумиллиона личного состава. При этом никаких перспектив партизанской войны в тот период не просматривалось - возвращать к власти клан Саддама народ Ирака не собирался. Какие же силы ВС РФ необходимы сегодня, когда стойко держится на позициях группировка ВСУ в Донбассе, а о походе в сторону Одессы и речи нет?

Резервы. Возможны варианты

В истории России уже не раз бывало, когда отсутствие военных успехов и даже поражение рано или поздно приводили российскую армию и общество к изменению и экономики, и политической системы страны. Один из сценариев предотвращения подобного риска, доступный правительству РФ - создание оперативного резерва из добровольцев-контрактников. На сегодня для окончания специальной операции на Украине необходимо создать надежный оперативный резерв для более активных действий. Это еще, по крайней мере, 100 тысяч человек на изюмско-харьковском направлении, встречном направлении от Мелитополя и направлении на Одессу.

Подготовленный резерв в России для увеличения численности группировки, действующей на Украине, есть. В первую очередь без переподготовки можно привлекать добровольцами молодежь, отслужившую последние призывы. Надо иметь в виду и мужчин с боевым опытом, полученным на Кавказе и в Грузии. Работу по привлечению такого контингента в оперативный добровольческий резерв правильнее всего было бы начать в регионах с высоким уровнем безработицы и низкими доходами. Первые шаги к этому уже сделаны - Путин подписал указ о компенсациях в 3 и 5 млн. рублей в случае ранения или смерти всем командированным в ДНР и ЛНР.

Если создать для добровольцев достойные стимулы для жизни по окончании службы кампания по созданию оперативного резерва вполне может иметь успех. Получение российского гражданства для граждан СНГ, да и вообще для иностранцев, тоже может быть привлекательным условием. Диаспоры в России большие. Разумеется, для иностранцев должны быть и другие серьезные стимулы.

В СССР все служили в общей армии и жители бывших советских республик могут отнестись к этому совершенно лояльно. Однако важнейшим условием является владение русским языком - управляемость войсками стоит на первом месте. Поэтому афганских или сирийских добровольцев, даже если они жили в нашей стране или учились, в больших количествах использовать не следует. А вот для восстановления городов, в которых шли бои, рабочую силу вербовать в Средней Азии и вообще постсоветских странах - правильное решение. О такой мобилизации уже сегодня надо не просто думать, а готовить все мероприятия и необходимые расчеты. И, конечно, очень важно говорить о наращивании промышленного производства в России в условиях фактически военного времени. Необходима техника всех профилей.

Пожалуй, главный вывод, который всем придется сделать, независимо от результатов спецоперации - необходимо переосмыслить систему создания резерва и его функций, исходя из полученного опыта. Очевидно, что армия должна иметь возможность быстро пополнять части квалифицированным, полностью боеготовым составом без проведения всеобщей мобилизации, как это практикуется в Израиле. Наша страна совершенно не готова к свободному обороту автоматического оружия. Мы не можем передать резервисту на домашнее хранение личный "Калашников", как в Швейцарии.

Поэтому необходимо создать места, где хранится личное оружие резервиста, где он сможет регулярно, не теряя практики стрелять столько, сколько нужно. Там же он должен проходить по возможности переобучение по учетной специальности. Лучше всего создать местные клубы резерва, где мужчины одного города или района, связанные своей социальной сетью смогут поддерживать неформальные связи и узнают, что такое настоящий ответственный гражданин своей страны.

Да, придется раскошелится. Но и армия станет народной не на словах. А главное - не возникнет такой ситуации, в которой Россия оказалась сегодня.

Можно сомневаться в цифрах, по-разному видеть мотивы сторон. Но текущая обстановка для всех одинакова: украинское руководство за последние три недели потеряло всякий интерес к продолжению переговоров об условиях прекращения спецоперации. Очевидно, что оно полно надежд на скорый перелом на ТВД в свою пользу.

Каждая неделя затишья на фронтах работает в пользу ВСУ - многообразная помощь НАТО и создание стратегического резерва ВСУ для контрнаступления скоро даст о себе знать. Руководству России пора определиться, есть ли у нее союзники - как в военной сфере, так и в финансовой. И выстраивать повестку соответствующим образом. Это касается не только положения на фронте, но и всей дальнейшей жизни.

P.S. Автор выражает искреннюю благодарность непосредственному участнику вооруженных конфликтов последних десятилетий, бывшему начальнику разведки Сухопутных войск РФ, Герою России Рустему КЛУПОВУ за помощь в работе над материалом.