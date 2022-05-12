Welt: ФРГ предоставила Украине неверную информацию для получения самоходных установок Gepard

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12 мая 2022, 07:45 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, pixabay.com

Газета Welt, ссылаясь на источники в правительстве Украины, сообщило, что ФРГ задерживает передачу Киеву самоходных установок Gepard, поскольку не предоставила Киеву корректную информацию для их получения.

Издание подчеркивает, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт к настоящему моменту не проинформировала правительство Украины о том, что Киев должен будет самостоятельно заказывать у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann зенитные установки Gepard. Welt утверждает, что украинской стороне ранее сообщили, что она получит вооружение напрямую от правительства Германии.

По данным издания, обещания Берлина расходятся с заявлениями Ламбрехт для граждан ФРГ.