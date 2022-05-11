Глава французского МИД Ле Дриан: санкции Евросоюза не должны касаться поставок продовольствия

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11 мая 2022, 22:03 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, Alexis Sciard/globallook.com

Санкции Евросоюза не должны касаться экспорта сельхозпродукции, так как это ударит по мировому рынку и приведет к бедственному положению миллионов людей, уже сейчас испытывающих проблемы с продовольствием. Об этом говорится в заявлении главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, опубликованном в официальном твиттере министерства.

«Целью тщательной работы, проводимой ЕС, являются гарантии того, что наши экономические санкции не нанесут удара по поставкам продовольствия», - заявил Ле Дриан.

Он подчеркнул, что в настоящее время проблемы с получением продовольствия испытывают на Земле более 800 млн человек. По его мнению, украинский конфликт нанесет небывалый удар по мировым рынкам продовольствия.

Ле Дриан также призвал поддержать сельскохозяйственный рынок Украины.

По прогнозу французской компании Agritel, Россия — единственная страна в мире, которая в 2022 году ожидает высокий урожай зерновых. В Украине из-за военной спецоперации он составит 50-70% от показателей предыдущих лет.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости вернуть на мировой рынок сельхозпродукцию из России, Украины и Белоруссии.