Представитель Белого дома Жан-Пьер: Вашингтон не видит желания России урегулировать украинский конфликт путем переговоров

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11 мая 2022, 21:01 Источник: ТАСС

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Yuri Gripas - Pool via CNP/globallook.com

Администрация США считает, что украинский конфликт может быть урегулирован дипломатическим путем, однако не видит заинтересованности в этом со стороны России. Об этом заявила на брифинге в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Выражая позицию Вашингтона по этом вопросу, Жан-Пьер сказала, что переговоры - «единственная возможность прекратить этот конфликт», но Россия не демонстрирует никаких «сигналов» о том, что настроена на серьезное участие в них.

«Поэтому мы сосредоточены на как можно большем укреплении позиций Украины на поле боя, чтобы, когда придет время, у них было как можно больше влияния за столом переговоров», - заявила Жан-Пьер.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс России и Украины продолжается, но «весьма вяло и нерезультативно».