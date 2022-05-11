Песков о заявлении Сергея Глазьева о готовящемся на Западе госперевороте: внутриполитическая обстановка в России стабильная

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11 мая 2022, 15:02 Источник: Говорит Москва

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду прокомментировал заявление бывшего советника президента РФ Сергея Глазьева о якобы планирующемся на Западе государственном перевороте в России.

Глазьев 9 мая заявил, что Запад готовит госпереворот в России, якобы из-за выхода страны из-под влияния США и Европы, россиян будут настраивать против главы государства.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ журналистам на брифинге сказал, что он не знает, на каком основании сделал такие выводы Глазьев. Дмитрий Песков заявил, что наши власти оценивают внутриполитическую обстановку в России, как стабильную.

Глазьев также говорил, что информационная война уже идет, появляются различные "вбросы", чтобы вызвать у российских граждан негативное отношение ко всему происходящему в стране.