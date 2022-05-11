Экономист Денис Ракша «Формальная передача российских активов в собственность Украины ничего не изменит»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 мая 2022, 14:01

Денис Ракша считает, что большая часть активов потеряла свою стоимость. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Аргументы недели».



«Золотовалютные резервы России составляли до начала спецоперации $600 млрд. Что же там такое должно быть на Украине, принадлежащее России на такую сумму? Я думаю, это ошибка. Речь может идти о $300 – $500 млн., да и то это оценка на апрель этого года. Соответственно, какие бы там не были активы, сейчас они ничего не стоят из-за военных действий. Эта оценка абсолютно политическая. К реальной стоимости она не имеет отношения».

«У этих активов есть история. У российских банков были активы на Украине: банковские и промышленные. Но, начиная с 2014 года, эти активы были заморожены. Их стоимость приближалась к нолю. Никто ничего с ними не мог сделать. Все эти оценки очень умозрительные. Я бы сказал, что все российские активы – если говорить об активах частного бизнеса, то большинство их потеряло большую часть своей стоимости. Кроме того, российские собственники не могли ими распоряжаться. Формальная передача их в собственность Украины ничего не изменит».



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность и рассчитывает, что замороженные российские активы пойдут на компенсацию ущерба от военной спецоперации.