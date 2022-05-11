Глава МИД РФ Лавров заявил, что руководство ООН опоздало с мирным решением конфликта на Украине

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11 мая 2022, 13:34

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его коллеги не смогли вовремя использовать шанс на мирное решение вопроса кризиса на Украине. Они семь лет подряд игнорировали саботаж официального Киева в выполнении Минских соглашений.

Своё мнение российский министр выразил в ходе встрече в среду, 11 мая, с министром иностранных дел Омана Бен Хамадом Аль-Бусаиди. Сообщает RT.

«К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования, когда долгие 7 лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договорённости об урегулировании на Востоке Украины», − цитирует слова Лаврова агентство.

Сейчас поздно говорить о политических решениях. Москва посоветовала Генсеку ООН потребовать от Киева прекратить удерживать мирного населения в районах проведения СВО по защите Донбасса.

Российский министр уточнил, что представитель секретариата ООН «сейчас находится «на земле» и старается помочь в решении поставленных нами вопросов».