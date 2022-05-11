Нарышкин: Госдеп США поручил подконтрольным НПО развернуть кампанию по дискредитации спецоперации на Украине в российском обществе

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11 мая 2022, 12:43

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Государственный департамент Соединенных Штатов поручил подконтрольным неправительственным организациям развернуть кампанию по дискредитации специальной операции на Украине в российском обществе. На это, как передает РИА Новости, указал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Директор российской разведки Нарышкин: по поступающим в СВР сведениям, Госдеп США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации спецоперации на Украине в российском обществе», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Нарышкина, для вброса в интернет подготовлен набор примитивных, но призванных посеять панику слоганов.

Как сообщалось ранее сегодня, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС желает помочь киевской стороне, однако не хочет воевать с Москвой.