Жозеп Боррель: Европейский союз не может стать посредником в переговорах России и Украины

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11 мая 2022, 09:45

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Zheng Huansong / globallookpress.com

Европейский союз не может стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, озвучил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Европейский союз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, считает Жозеп Боррель», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам дипломата, «русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника». Лучше всего на данную роль подходит ООН, указал Боррель.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, высказываясь о переговорном процессе с Киевом, отметила, что стороны осуществляют контакты.