Политолог Аслан Рубаев: «Наша задача – победить, другого нам не дано»

Аслан Рубаев считает, что кроме как победы в спецоперации, другого выхода для России нет. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».
«Если Путин говорит о том, что мы завершаем спецоперацию и выходим, то это конец российской государственности. Потери есть у нас, к сожалению, и ради чего все это было? Какие цели были достигнуты? Цель есть только одна – окончательное уничтожение украинской государственности! Т.е., та государственность, которая взращивалась специально против России. Именно эту заразу нужно уничтожить. Их как угодно можно называть, но это враждебные для России элементы, это несет угрозу нам. Вот эту всю историю нужно закончить. И выход из этого – означает то, что еще на многие годы вперед Украина будет использоваться в качестве инструмента против России, выход России – удар престижа, что крупнейшая армия мира не справилась с украинской армией. И как это объяснить нашим людям, которые потеряли в этом конфликте своих близких? Наша задача – победить, другого нам не дано. Неважно сколько на это потребуется лет. Сколько нужно, столько спецоперацию нужно будет проводить».
Ранее президент США Джо Байден предположил, что у Путина нет плана по выходу из ситуации вокруг Украины.
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