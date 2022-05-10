Лукашенко: Белоруссия извлекла уроки из российской спецоперации в Украине

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10 мая 2022, 12:26 Источник: БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Mikhail Klimentyev/globallook.com

Российская военная спецоперация в Украине многому научила Белоруссию. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, посвященном обсуждению государственного оборонного заказа страны на 2022 год.

По словам Лукашенко, наблюдая за ходом спецоперации, белорусские власти извлекли уроки и смогли «по-другому» взглянуть и на свою армию, и на потребности в ее вооружении. Белорусский президент рассказал, что постоянно требует от министра обороны наблюдать за СВО России в Украине и делать выводы.

«Я от него требовал постоянно: Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки», - сказал Лукашенко.

Благодаря этому, подходы к оснащению армии, по его словам, пришлось пересмотреть.

«С позиции сегодняшнего дня подходы изменились. <...> Поэтому вот под этим углом мы должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год», - заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии высказал мнение, что спецоперация России в Украине «затянулась».