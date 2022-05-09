Конашенков: российские средства ПВО 9 мая сбили над Северодонецком самолёт МиГ-29 ВС Украины

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9 мая 2022, 20:20

MOD Russia/via Globallookpress.com

Российскими средствами противовоздушной обороны 9 мая над Северодонецком сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Около Ивановки Харьковской области перехвачена украинская ракета "Точка-У".

Эту информацию на брифинге в понедельник сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, уничтожено три украинских БПЛА над населёнными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм. В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области перехвачена украинская ракета "Точка-У", а в районах Большой Камышевахи и Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".