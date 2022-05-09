Владимир Джабаров: публикация фото украинского солдата с эмблемой дивизии СС и обеление нацизма на Украине взаимосвязаны

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9 мая 2022, 19:54

Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский к публикации в соцсети о 9 мая прикрепил фотографию украинского солдата с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.

По мнению сенатора Джабарова, публикация таких фотографий и обеление нацизма на Украине, происходящее там сейчас, это взаимосвязанные между собой вещи, - передаёт RT.

«Посмотрите, как поднимается Европа в защиту украинского неонацизма. Они считают, что всё идёт замечательно и закрывают глаза на те бесчинства, которые происходят там, где прошли войска Украины и где работал «Азов» (нацбатальон в России запрещен) и другие националистические батальоны», — сказал Джабаров. Политик подчеркнул, что действующий украинский президент «никогда и не осуждал «Азов».