Участник парада Победы 1945 года Петр Саган заявил, что уверен в успехе спецоперации России на Украине

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9 мая 2022, 13:41

ветеран, pixabay.com

Участник первого парада Победы 1945 года Петр Саган, который сейчас живет в подмосковном Подольске, прокомментировал спецоперацию России на Украине. По его словам, ВСУ и нацбаты – настоящие нелюди.

Петр Саган подчеркнул, что у него не укладывается в голове, как военные могут прятаться за спинами женщин, детей и стариков. Участник первого парада Победы в беседе с РИА ФАН отметил, что осуждает действия украинских боевиков, а также выразил мнение, что "нацистов необходимо уничтожить".

"Наши войска их точно прикончат", – заключил ветеран.