Российские военные уничтожили до 350 украинских националистов и восемь пунктов управления ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков днем в понедельник, 9 мая, заявил, что за сутки Вооруженные силы страны уничтожили до 350 украинских националистов.
Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия РФ ликвидировали пусковую установку ЗРК "С-300" и четыре установки РСЗО "Смерч", передает RT. Кроме того, российские военные уничтожили восемь пунктов управления ВСУ, 26 артиллерийских подразделений, а также 211 скоплений живой силы и техники.
В ходе ударов были ликвидированы до 350 националистов. Российская сторона вывела из строя 56 единиц украинской военной техники.