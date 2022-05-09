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Российские военные уничтожили до 350 украинских националистов и восемь пунктов управления ВСУ

, 13:03

Российские военные уничтожили до 350 украинских националистов и восемь пунктов управления ВСУ
официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков днем в понедельник, 9 мая, заявил, что за сутки Вооруженные силы страны уничтожили до 350 украинских националистов.

Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия РФ ликвидировали пусковую установку ЗРК "С-300" и четыре установки РСЗО "Смерч", передает RT. Кроме того, российские военные уничтожили восемь пунктов управления ВСУ, 26 артиллерийских подразделений, а также 211 скоплений живой силы и техники.

В ходе ударов были ликвидированы до 350 националистов. Российская сторона вывела из строя 56 единиц украинской военной техники.

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