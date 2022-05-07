Россия не стала блокировать заявление Совета безопасности ООН по Украине

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7 мая 2022, 07:18 Источник: РИА "Новости"

заседание Совбеза ООН, Loey Felipe/UN Photo

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций впервые с начала спецоперации РФ единогласно принял заявление по Украине. Как сообщило агентство Reuters, Россия согласилась с текстом декларации.

Совет Безопасности ООН в документе выразил "глубокую обеспокоенность" по вопросу поддержания мира и безопасности Украины. В тексте отмечается, что все члены Совбеза организации взяли на себя обязательство о мирном решении всех международных споров. СМИ сообщили, что данную резолюцию подготовили Норвегия и Мексика.

Известно, что Россия не проголосовала против данного документа. Заместитель постпреда Соединенных Штатов Америки при ООН Ричард Миллс заявил, что будет считать, что члены Совета Безопасности согласны с вышеуказанным заявлением, которое будет опубликовано как официальная декларация.