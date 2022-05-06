СКР установил, что украинский полковник Роман Забродский отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения ДНР

Аргументы Недели → Политика 13+

6 мая 2022, 20:49 Источник: СКР

фото: СКР

Полковник Роман Забродский, замкомандира 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСК, отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения в Донецке и Ясиноватой.

О том, что Забродский приказывал обстреливать ДНР, установили российские военные следователи. СК России задокументированы новые преступления, к которым причастен как Забродский, так и другие украинские командиры, в отношении которых возбуждены уголовные дела 5-6 мая.

Как установило следствие, начальник штаба – первый замкомандира 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрей Качанов и его заместитель Роман Забродский отдавали незаконные приказы командирам батальонов и их подчиненным о проведении артиллерийских обстрелов Кировского и Киевского районов Донецка и города Ясиноватой. Еще три украинских командира причастны к обстрелам других районов Донецка, к массированным артиллерийским и минометным обстрелам гражданских объектов в Горловке, Докучаевске, Макеевке.

В ЛНР в эти же дни украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники обстреляли из артиллерийских орудий города Первомайск и Золотое-5.

По данным СКР, в результате обстрелов ВСУ три мирных жителя погибли, пять человек ранены. Повреждены 54 жилых дома, газопроводы и другие объекты.

В отношении всех перечисленных военнослужащих ВСУ возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".