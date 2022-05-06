Лидер «Альтернативы для Германии» главе МИД ФРГ Бербок: «Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия»

Аргументы Недели → Политика 13+

6 мая 2022, 18:19

Бундестаг в Берлине, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

В работе над украинским кризисом глава МИД Германии не должна ограничивать свои усилия визитом в Киев, но поддерживать «переговорную нить» с Россией. Для этого она обязана после поездки на Украину посетить Москву. Такое мнение высказал во время выступления глава правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Тино Хрупалла.

«Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия. Но они не должны ограничиваться символическими поездками немецких политиков в Киев», − цитирует политика RT.

Депутат Бундестага обратился с призывом к главе немецкого парламента Бербелю Басу и Анналене Бербок «поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией».

«Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву», − подчеркнул депутат.

Задачей Берлина, по мнению политика, является скорейшее возвращение Москвы и Киева к переговорному процессу на уровне посредника, а не подстрекателя вражды.

Отметим, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшее время посетит Украину.