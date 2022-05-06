Посол Украины Мельник не считает нужным извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Шольца

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6 мая 2022, 11:46 Источник: ТАСС

посол Украины Андрей Мельник, MOD Ukraiine/ globallookpress.com

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в пятницу, 6 мая, заявил, что не видит причин для извинений за оскорбительные высказывания, которые он ранее допустил в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Олаф Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за того, что глава Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Андрей Мельник после этих слов назвал канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой".

Посол Украины в Германии подчеркнул, что в данном случае речь идет не о принесении извинений, а "о правильной политике в наши дни". Мельник добавил, что дело также не в том, чувствует ли кто-то себя обиженным, а в том, помогает ли он "спасти жизни людей".