Посольство России в США назвало одиозными обвинения Вашингтона в наличии у Москвы планов применить отравляющие вещества на Украине

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6 мая 2022, 08:53

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Российское посольство в Соединенных Штатах назвало одиозными обвинения Вашингтона в наличии у Москвы планов применить отравляющие вещества на украинской территории. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Посольство России в США назвало одиозными обвинения американской администрации в наличии у РФ планов по применению на Украине отравляющих веществ и призвало Штаты уничтожить собственный химический арсенал», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в пятницу сообщалось, что Пентагон не подтвердил информацию о передаче данных о координатах российского крейсера «Москва» Киеву перед тем, как корабль затонул.