Путин и премьер-министр Израиля Беннет обсудили ситуацию на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 5 мая, поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили ход специальной операции РФ на Украине.
Владимир Путин и Нафтали Беннет в рамках беседы подчеркнули особое значение даты 9 мая для жителей России и Израиля, которые чтят память всех погибших, в частности, жертв Холокоста. Политики подчеркнули заинтересованность в развитии дружественных отношений двух стран. Беннет обратил внимание на решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом.
Стороны также обсудили текущую ситуацию на Украине, в частности, процесс эвакуации с завода "Азовсталь". Владимир Путин отметил, что российские военнослужащие готовы обеспечить безопасный выход мирных граждан, а также добавил, что киевские власти должны приказать боевикам сдаться.