Шмыгаль надеется, что фонд восстановления Украины будет финансироваться за счет российского имущества

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5 мая 2022, 17:46 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 5 мая, заявил, что власти в Киеве рассчитывают на то, что фонд восстановления страны будет финансироваться за счет российского имущества.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что речь должна идти о полной конфискации имущества российских олигархов. По словам политика, эти суммы следует использовать для восстановления Украины.

Денис Шмыгаль уточнил, что у фонда должны быть следующие источники финансирования – международные и финорганизации, гуманитарные организации, частные лица и фирмы, а также конфискованное имущество, переданное украинской стороне.