Председатель набсовета при Московской бирже Олег Вьюгин: «Отзыв Британией статуса признанной биржи, не имеет никакого значения»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 мая 2022, 15:39

Об этом экономист сказал в интервью изданию «Аргументы недели».



«Наличие признанного статуса позволяет претендовать иностранным инвесторам, которые работают или собираются работать на Московской бирже, - продавать или покупать российские активы, - определенные налоговые льготы. Если статус остался, то этих налоговых льгот не будет. Т.е. инвесторы, заработав что-то на Мосбирже, будут платить больше налогов при наличии статуса. Но пока это не имеет значения, так нерезиденты не работают на российском рынке вообще».



Ранее стало известно, что налоговая служба Великобритании с 5 мая отозвала у Московской биржи статус признанной.