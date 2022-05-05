Председатель набсовета при Московской бирже Олег Вьюгин: «Отзыв Британией статуса признанной биржи, не имеет никакого значения»

Об этом экономист сказал в интервью изданию «Аргументы недели».
«Наличие признанного статуса позволяет претендовать иностранным инвесторам, которые работают или собираются работать на Московской бирже, - продавать или покупать российские активы, - определенные налоговые льготы. Если статус остался, то этих налоговых льгот не будет. Т.е. инвесторы, заработав что-то на Мосбирже, будут платить больше налогов при наличии статуса. Но пока это не имеет значения, так нерезиденты не работают на российском рынке вообще».
Ранее стало известно, что налоговая служба Великобритании с 5 мая отозвала у Московской биржи статус признанной.
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