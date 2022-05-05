Политолог Александр Носович: «Cейчас Белоруссия находится в российской сфере влияния»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 мая 2022, 15:13

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Александр Носович считает, что конфронтация на границах Белоруссии вызовет еще большую зависимость Лукашенко от России. Такое мнение политолог высказал изданию «Аргументы недели».



«В данном случае доверять словам Лукашенко стоит, так как развязывать войну на границе с Польшей и Литвой невыгодно. Сейчас из-за того что все внимание сосредоточено на Украине, у Лукашенко нет угроз его режиму, какие существовали еще полгода - год назад из-за непонятной ситуации с его легитимностью и отношениями с Москвой».



«Сейчас Белоруссия находится в российской сфере влияния. Все попытки прозападых кругов, которые там еще остаются, - как-то выйти на переговоры с США и Евросоюзом, - блокируются, так как Минск не может предложить им ничего больше устных неформальных, тайных обещаний от России. Для того чтобы поменялось отношение к руководству Белоруссии, Запад требует ответных действий. Лукашенко на такие действия сейчас пойти не может. В то же время конфронтация на границе с Польшей и Литвой еще больше сделает зависимость от Кремля Лукашенко, так как это означает помощь Белоруссии по линии ОДКБ. Это Лукашенко невыгодно».



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается угрожать и развязывать конфликт на Западе.