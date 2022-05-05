The Hill: власти США наращивают темпы обучения военных Украины использованию западных вооружений

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5 мая 2022, 08:58

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов наращивают темпы обучения военнослужащих Украины использованию западных вооружений. Соответствующая информация, как передает ТАСС, оказалась в распоряжении издания The Hill.

«Власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщила американская газета The Hill», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, РИА Новости указало, что украинские боевики скрывали от мирных жителей, покинувших территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сведения о гуманитарных коридорах и эвакуации.