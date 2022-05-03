Глава Хорватии Миланович намерен ветировать запрос Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

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3 мая 2022, 21:38

Президент Хорватии, Зоран Миланович, Bernd von Jutrczenka/ dpa

Если власти Финляндии и Швеции решатся подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс, то Хорватия наложит вето на эту инициативу. С таким заявлением выступил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь», − уточнил своё намерение Миланович.

Ранее политик уже высказывался критически по поводу намерений Стокгольма и Хельсинки. Он назвал эту идею опасной авантюрой. Поскольку та же Финляндия находится от Санкт-Петербурга всего в 50 км.

Хорватский лидер уверен, что обсуждать эту тему можно не ранее того времени, когда будет решён вопрос с Балканами. Тогда он отметил: «Что касается меня, пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз».