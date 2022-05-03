Политолог Александр Асафов: «Перспективы вступления в НАТО для Украины даже в Киеве представляются чем-то невозможным»

Аргументы Недели → Политика 13+

3 мая 2022, 15:08

Александр Асафов считает, что вступление Украины в НАТО создаст серьезные проблемы самому альянсу. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Перспективы вступления в НАТО для Украины, несмотря на то, что это закреплено как государственная цель на уровне конституции Украины, даже в Киеве представляется чем-то невозможным. И, конечно, спекуляции на тему о приеме в НАТО тех или иных стран-кандидатов происходит. Мы видим, что обсуждается вступление Финляндии и Швеции. Но что касается Украины, по-моему, получен ответ с правом вето от Нидерландов».

«Безусловно, могут придумать какой-то еще новый статус, как-то в этом направлении двигаться, но речи о принятии в НАТО не идет, так как это создаст вопросы от других членов альянса: вопросы, связанные с контрабандой оружия, отсутствующими границами, тем, что Украина не является самым безопасным в перспективе членом НАТО. Я не вижу на этом направлении каких-либо изменений».

Ранее Киев заявлял, что не отказывается от намерений стать членом Североатлантического Альянса.