Китай не столько соблюдает нейтралитет, сколько демонстрирует гибкость

Аргументы Недели → Политика 13+

3 мая 2022, 14:56

Алексей Маслов считает, что Китай на фоне мирового кризиса решает свои проблемы. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Китай очень сильно зависит от мировой торговли. Его основные рынки – те страны, которые для России считаются недружественными. Это не только США, это практически все страны Евросоюза. Также Китаю важны такие партнеры как Япония и Южная Корея. И именно с этими странами Китай делает товарооборот на 700-800 млрд. долларов ежегодно, в то время как товарооборот с Россией составляет 146 млрд. долларов по прошлому году. И хотя он, очевидно, будет расти в этом году, но Китай все равно интегрирован больше на другие рынки. И Китай, очевидно, хотел бы размежеваться с США, но пока не готов. Китай в этом плане соблюдает не столько нейтралитет, а сколько максимальную гибкость, чтобы его транснациональные компании не потеряли западные рынки».

«Нужно понимать, что Китаю выгодна позиция России, с точки зрения того, что наша страна наносит удар по западному миру. Это то, что хотел бы сделать сам Китай, но по разным причинам не готов сделать этого сейчас. Китай видит для себя решение собственных проблем на фоне мирового кризиса: расширение антиамериканской пропаганды внутри Китая, ускоренное создание своего макроэкономического региона и решение тайваньской проблемы»

Ранее сообщалось, что КНР не поддержит санкции против России. При этом, Пекин не спешит высказывать однозначное мнение по поводу украинского кризиса. Руководство генсека Си Цзиньпина выразило сильную тревогу из-за происходящего в Украине.