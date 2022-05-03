Папа Римский заявил, что настроен пессимистично, но надеется на завершение конфликта на Украине к 9 мая

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3 мая 2022, 12:24 Источник: РИА "Новости"

Папа Римский Франциск, Ibanez-Picciarella/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск в рамках разговора с представителями средств массовой информации заявил, что является пессимистом, однако выразил надежду на то, что конфликт на Украине закончится к 9 мая.

Папа Римский сообщил, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил ему, что якобы у РФ есть план завершить спецоперацию на Украине к 9 мая. Понтифик отметил, что надеется на такой исход, однако подчеркнул, что настроен пессимистично.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция на Украине завершится когда будут достигнуты все поставленные цели.