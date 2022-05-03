Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Гладков опроверг сообщение о том, что он с семьей уехал из России

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3 мая 2022, 09:33

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, stavregion.ru / globallookpress.com

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, граничащей с Украиной, опроверг сообщение о том, что он вместе с семьей уехал из Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию», — указывает TG-канал.

Глава региона отметил, что «ночью пришло сообщение», согласно которому его семья выехала за пределы страны.

«Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной!» — заявил Вячеслав Гладков.

Как сообщалось ранее во вторник, губернатор проинформировал о двух «сильных разрывах» на территории Белгородской области.