Сенатор Пушков после претензий Зеленского в адрес Турции заявил, что президент Украины должен «обижаться» на всю Европу

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2 мая 2022, 10:14 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков, комментируя в понедельник претензии Киева к Анкаре из-за приема российских туристов, заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует "обижаться" на всю Европу.

Алексей Пушков подчеркнул, что Владимир Зеленский должен обижаться на половину Европы за то, что продолжаются закупки газа из РФ, а также на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Сенатор заметил, что реальность не всегда будет складываться в пользу официального Киева.

Ранее Зеленский назвал недопустимым решение властей Турции принимать российских туристов.