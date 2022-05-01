В Конгресс США внесена законодательная инициатива, которая предполагает отправку военнослужащих США в Украину

Аргументы Недели → Политика 13+

1 мая 2022, 22:27 Источник: ТАСС

Американские моряки, US Navy/globallook.com

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер сообщил в воскресенье на своем сайте, что внес в Палату представителей Конгресса США законодательную инициативу, которая предполагает привлечение американских военнослужащих к обороне Украины в случае применения против нее оружия массового уничтожения.

Конгрессмен считает, что резолюция имеет все шансы быть принятой обеими палатами Конгресса.

Суть предложения состоит в том, что в случае применения Россией химического, бактериологического или ядерного оружия «президент получает полномочия задействовать Вооруженные силы Соединенных Штатов так, как сочтет нужным и приемлемым».

Джо Байден неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты не станут отправлять на украинскую территорию своих военных.