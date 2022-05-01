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ВСУ не выпускают беженцев из Харькова

, 13:45 Источник: РИА Новости

ВСУ не выпускают беженцев из Харькова
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
ВСУ не выпускают мирных граждан из Харькова, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова жителя Харькова. 
Украинские войска останавливают беженцев на контрольно-пропускных пунктах, не давая выбрать из города. Об этом рассказал РИА Новости водитель машины.
Мужчина добавил, что жителям Харькова неизвестно об открытии гуманитарных коридоров из зоны боевых действий, в том числе в Россию. У горожан нет связи и актуальной доступной информации. 
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики украинских националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века, в том числе прикрываются мирными жителями как «живым щитом».

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