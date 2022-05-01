ВСУ не выпускают беженцев из Харькова

ВСУ не выпускают мирных граждан из Харькова, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова жителя Харькова.

Украинские войска останавливают беженцев на контрольно-пропускных пунктах, не давая выбрать из города. Об этом рассказал РИА Новости водитель машины.