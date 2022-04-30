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BFMTV: Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Украине

, 14:54 Источник: РИА "Новости"

BFMTV: Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Украине
президент Франции Эммануэль Макрон, Luc Nobout/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским в субботу, 30 апреля, пообещал усилить военную помощь стране. Об этом заявили сегодня журналисты.

Согласно последним данным телеканала BFMTV, который ссылается на осведомленные источники, французский лидер пообещал украинскому коллеге нарастить помощь Киеву по оборонительным вооружениям, а также усилить гумподдержку.

Ранее сегодня в Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский проводят переговоры по телефону.

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