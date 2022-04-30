Дмитрий Рогозин: принято решение о сроках работы России на МКС

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30 апреля 2022, 14:49 Источник: сетевое издание "РБК"

фото: Госкорпорации «Роскосмос»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что решение о сроке работы России на Международной космической станции (МКС) принято.



«Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нем публично. Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС», — сказал Дмитрий Рогозин в интервью.

Он добавил, что пока Россия продолжает работу на орбитальной станции МКС до 2024 года.

Глава «Роскосмоса» подтвердил планы построить Российскую орбитальную космическую станцию (РОСС). Станция предположительно придет на смену МКС, не будет постоянно обитаемой, в год к ней будут запускать до двух пилотируемых кораблей, РОСС «будет многофункциональна, работа по ней уже идет, эскизный проект разрабатывается корпорацией «Энергия».

















