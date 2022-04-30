ВС России с начала спецоперации уничтожили 142 украинских самолета

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30 апреля 2022, 11:36 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 30 апреля, заявил, что с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 142 самолета.

По словам Игоря Конашенкова, с начала специальной операции российские военные ликвидировали также 112 вертолетов ВСУ, 279 зенитных ракетных комплексов и 658 беспилотников.

Кроме того, армия РФ уничтожила 2 656 танков и других боевых бронированных машин, 2 492 единицы специальной военной автотехники, 1 189 орудий полевой артиллерии и минометов, 307 установок РСЗО.