Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

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29 апреля 2022, 12:32 Источник: РИА Новости

Украинская сторона обстреляла четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении представительства говорится, что зафиксированы обстрелы по территориям Донецка, Горловки, Ясиноватой и Железной Балки. По этим населенным пунктом было выпущено 8 гранат из СПГ, 3 мины калибром 120 миллиметров, 8 мин калибром 120 миллиметров, 5 ракет из БМ-21 «Град» и 6 снарядов калибром 122 миллиметра.

Ранее ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку.