Глава Крыма Аксенов: поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей как трофей

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29 апреля 2022, 10:27 Источник: РИА Новости

Сергей Аксёнов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Поставляемое США оружие для Украины в итоге окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофея. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.

По словам Аксёнова, поставляемым США оружием войны-освободители будут громить украинских националистов, возвращая понятию «ленд-лиз» его историческое значение.

«Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев», — написал глава Крыма в своём Telegram.

Также Аксенов добавил, что помощь Америки в поставке оружия на Украину «вовсе не бескорыстная». По его мнению, США находится на неправильной стороне истории.

Ленд-лиз — это государственная программа, с помощью которой ещё во времена Второй мировой войны США поставляли оружие другим странам, нуждающимся в нем. Недавно в Америке был принят закон о продлении ленд-лиза для Украины.