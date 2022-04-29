Спикер Госдумы Володин: за оружие США будут платить многие поколения украинцев

За поставки оружия США Украине будут расплачиваться многие поколения украинцев, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский обрёк свой народ на выплату долговой ямы: нескольким поколениям украинцев придётся расплачиваться за услугу, оказанную США, — начинение Украины боеприпасами.
«Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой», — заявил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Ленд-лиз — это государственная программа, с помощью которой ещё во времена Второй мировой войны США поставляли оружие другим странам, нуждающимся в нем. Недавно в Америке был принят закон о продлении ленд-лиза для Украины.