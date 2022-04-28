Депутат ГД РФ Бородай подчеркнул единство российского общества вопреки намерениям Запада

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28 апреля 2022, 13:40

Смотр на параде, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Старания Запада при помощи масштабных санкций и антироссийской пропаганды в деле раскола общества в России не достигают своих целей. На фоне проводимой ВС РФ спецоперации по защите ДНР и ЛНР, а также демилитаризации Украины граждане Российской Федерации сплотились в поддержке президента Владимира Путина и армии. А значит главных своих намерений западные противники Москвы не достигли.

С таким заявлением выступил в разговоре с журналистами ФАН депутат Госдумы Федерального собрания РФ, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

«Запад поставил задачу, чтобы расколоть российское общество и уничтожить Россию. Против нас действительно идет война. Запад использует Украину, как пушечное мясо, а поскольку украинского уже не хватает, то они используют свое западное — наемников», − подчёркивает парламентарий.

Жители России, по мнению политика, понимают, что конфликт с Украиной был неизбежен, а начинать СВО было необходимо в самые короткие сроки.

«Российское общество сплотилось вокруг президента России, но не надо забывать предателей, которые сбежали на Запад, в Европу, в Израиль. А эти люди когда-то себя называли элитой. Надо оградить от таких особ наше общество», − подвёл итог комментарию Бородай.