Зеленский и фон дер Ляйен обсудили финансовую поддержку Киева и санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду о своем разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, главными темами стали финансовая поддержка Киева и санкции в отношении России.
«Пообщался с Урсулой фон дер Ляйен. <...>Обсудили дальнейшую финподдержку, в частности макрофинансовую помощь. Президент ЕК рассказала о подготовке шестого пакета санкций, который должен включать эмбарго на нефть», - написал Зеленский в своем твиттере.
Он также поблагодарил фон дер Ляйен за отмену в Евросоюзе квот и пошлин на всю экспортную продукцию Украины.
Ранее об отмене ввозных пошлин и квот на украинскую продукцию объявила Великобритания. Мера коснется ключевых позиций украинского экспорта: мяса птицы, ячменя, меда, консервированных томатов.