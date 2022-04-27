Зеленский и фон дер Ляйен обсудили финансовую поддержку Киева и санкции против России

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27 апреля 2022, 21:46 Источник: ТАСС

Зеленский и фон дер Ляйен во время ее визита в Киев в апреле 2022 г.,The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду о своем разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, главными темами стали финансовая поддержка Киева и санкции в отношении России.

«Пообщался с Урсулой фон дер Ляйен. <...>Обсудили дальнейшую финподдержку, в частности макрофинансовую помощь. Президент ЕК рассказала о подготовке шестого пакета санкций, который должен включать эмбарго на нефть», - написал Зеленский в своем твиттере.

Он также поблагодарил фон дер Ляйен за отмену в Евросоюзе квот и пошлин на всю экспортную продукцию Украины.

Ранее об отмене ввозных пошлин и квот на украинскую продукцию объявила Великобритания. Мера коснется ключевых позиций украинского экспорта: мяса птицы, ячменя, меда, консервированных томатов.



