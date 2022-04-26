Постоянное представительство России в ООН предупредило о риске ядерных провокаций на АЭС Украины

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26 апреля 2022, 19:16 Источник: РИА "Новости"

флаг ООН, pixabay.com

В постпредстве Российской Федерации в ООН заявили во вторник, 26 апреля, о существовании рисков организации националистами, террористами или иностранными наемниками ядерных провокаций на АЭС Украины.

В комментарии постпредства говорится, что в рамках специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие взяли Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции под контроль.

Подчеркивается, что целью вышеуказанных действий является недопущение ядерной провокации со стороны украинских националистических или других террористических формирований. Подчеркивается, что подобные риски есть.