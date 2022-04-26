Президент Путин в телефонной беседе пояснил Эрдогану, что Мариуполь освобождён

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26 апреля 2022, 17:09 Источник: Свободная Пресса

Снимок президента России в телефоне, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин провёл во вторник, 26 апреля, телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время беседы российский лидер рассказал последние новости о ситуации на Украине, а также о том, как сейчас живёт Мариуполь.

«В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе — президент России отметил, что этот город освобожден, и боевые действия там не ведутся», − приводит «Свободная Пресса» сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в сообщении на сайте Кремля упомянуты заблокированные на территории завода «Азовсталь» солдаты ВСУ и боевики экстремистских террористических группировок. Власти России отмечают, что политическую ответственность за них несут украинские власти. Киев должен, руководствуясь гуманными соображениями, приказать им сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить жизни. Ведь российские военные с пленными обращаются согласно международным законам. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и гуманное обращение.