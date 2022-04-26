Эксперт Бальбек подчеркнул отличие в позиции России и США по вопросу ядерного оружия

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26 апреля 2022, 10:07

Ядерное оружие, Olga Sokolova/ Russian Look

Политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал для RT заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об опасности ядерного оружия и недопустимости ядерной войны в качестве принципиальной позиции Москвы.

«Наша страна никогда не рассматривала возможность первой начать ядерный конфликт. Принципиальное отличие позиции Москвы и Вашингтона в том, что мы держим ядерный арсенал для защиты нации, а они его рассматривают как фактор давления на мировое сообщество», − отмечает в комментарии политолог.

Бальбек уверен, что от нанесения ядерной атаки по противникам Соединённые Штаты удерживает лишь «гарантированный ответный ядерный удар».

«Сегодня США считают себя этакой современной Римской империей, которая может всем указывать и кого захотят уничтожать. Но они забыли, что конец Рима был бесславным, его смели те, кому надоело жить под чьей-то диктатурой», − подчеркнул эксперт.