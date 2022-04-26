Американский кинорежиссер Оливер Стоун: Россию с Украиной столкнули США

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26 апреля 2022, 10:24 Источник: ТАСС

Кинорежиссер Оливер Стоун, David Zorrakino/globallook.com

Известный американский режиссер Оливер Стоун, считает, что Украина — часть американского плана. По его мнению именно Соединенные Штаты столкнули Россию и Украину, имея целью сменить правительство РФ и получить доступ к ее ресурсам.

Стоун, находясь в Испании, дал интервью местным журналистам, в котором высказал свою точку зрения на происходящее. Его высказывания публикует во вторник газета Diario.

Так, режиссер уверен, что Соединенные Штаты осуществили в 2014 году в Украине «государственный переворот с целью восстановления прозападного правительства». «Они [США]получили то, что хотели: столкнули их [Украину] с Россией».

Цель американского правительства, по его словам — «убрать Путина» и «прийти к ресурсам России по определенной цене».

О российском президенте Оливер Стоун отозвался как о «рассудительном, спокойном, вдумчивом человеке».