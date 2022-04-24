По данным бельгийских экзитполов, Макрон лидирует на выборах президента Франции

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24 апреля 2022, 20:02 Источник: РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон, Angelini Hans/globallook.com

По данным бельгийских экзитполов, действующий президент Эмманюэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55% до 58% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Бельгии.

Между тем, ТАСС сообщил о том, что Макрон с супругой прибыли в Елисейский дворец, откуда будут наблюдать за подведением итогов второго тура выборов, состоявшегося в воскресенье. Отсюда же он намерен обратиться после оглашения результатов голосования к своим избирателям.

Предварительные итоги второго тура, по данным уже французских экзитполов, станут известны после закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени (21:00 мск).