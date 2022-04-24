МИД Турции осудил Байдена за то, что он вновь заявил о геноциде армян в Османской империи

Аргументы Недели → Политика 13+

24 апреля 2022, 17:53 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas/globallook.com

МИД Турции выступил в воскресенье с заявлением, в котором осудил обращение президента США Джо Байдена, как и год назад, назвавшего события 1915 года в Османской империи геноцидом армян.

«Сегодня, 107 лет спустя, американский народ продолжает чтить [память] всех армян, погибших в результате геноцида», - сказано в обращении Байдена, которое распространила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

По мнению турецкого МИД, такая оценка событий «несовместима с историческими фактами и международным правом». В заявлении ведомства обращение Байдена названо ошибочным. При этом указывается, что президент повторил ошибку, допущенную год назад, когда впервые признал геноцид армянского народа.

«Мы осуждаем тех, кто искажает политические мотивы и исторические факты, и настаивает на этой ошибке», - говорится в заявлении МИД Турции.

Год назад Джо Байден — первый из президентов США — назвал события 1915 года в Османской империи геноцидом армян.